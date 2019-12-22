انسيابية حركة الطيران بميناء القاهرة الجوى

شهدت الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا فى حركة الطيران الوافدة والمغادرة، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها معظم المحافظات حاليا، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء أو تأجيل رحلات تابعة لهم.



وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.



وتواصل سلطات شركة ميناء القاهرة الجوي إعلان حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، حيث تم التنبيه على جموع العاملين بضرورة توخى الحذر أثناء أداء العمل، لعدم حدوث أى مشكلات ربما تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي.