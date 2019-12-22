أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

قضت محكمة «جنايات الطفل» في مجمع محاكم «شبين الكوم» الكلية، ظهر الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي، بينما عاقبت إسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شهيد الشهامة».

وقال نضال مندور، محامي أسرة القتيل محمود البنا إنَّ السن هو العامل الرئيسي في عدم الحكم على المتهم الرئيسي محمد راجح بالإعدام، مشيراً إلى أنَّ هيئة الدفاع عن الجاني سوف تستأنف على الحكم اليوم، على أن تنظر فيه المحكمة بعد أسبوعين.

وأضاف «مندور» لـ«الدستور»: «أتوقع عدم تغيير الحكم وسيظل ١٥ عاماً، كما أنَّ الجميع هنا غير راضٍ عن الحكم، ولكن القرار الأول والأخير للقضاء».

وتعود أحداث الجريمة التي تحوّلت إلى قضية رأي عام إلى يوم 9 أكتوبر، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم مظاهرات للمطالبة بالقصاص لـ«البنا»، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.