إقبال متوسط على انتخابات نقابة الموسيقيين في الشرقية

تشهد انتخابات نقابة الموسقيين بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، إقبالا متوسطا على عملية الاقتراع، لاختيار نقيب للموسيقيين و6 أعضاء لمجلس الإدارة، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم.



وكان فتح باب الترشح للانتخابات، قد بدأ يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر، وتم فتح باب التنازلات، يوم الأربعاء 11 ديسمبر حتى الخميس 12 ديسمبر، وفتح باب الطعون يوم السبت 14 حتى يوم 16 ديسمبر، وذلك على أن تجرى الانتخابات اليوم، وتعلن النتيجة فور انتهاء عملية الفرز.



ويتم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار نادر حسين، من هيئة قضايا الدولة ويتنافس على مقعد نقيب الموسيقيين بالشرقية، كل من خالد بيومي، نقيب موسيقيين الشرقية الحالي، والذي شغل المنصب منذ عام 1999 وحتى الآن، وإيهاب عبد الفتاح، لاختيار أحدهما، فيما يتنافس على مقاعد مجلس النقابة 17 مرشحا يتم انتخاب 6 منهم.