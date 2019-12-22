كشف غموض اختفاء سباك فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة بلاغ ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، بغياب زوجها عن المنزل منذ 14 نوفمبر الماضي.



توصلت جهود فريق البحث الجنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، إلى تنقيب المبلغ بغيابه عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء الأخير ومناقشته أقر أنه بتاريخ الغياب توجه وبصحبته المُبلغ بغيابه لمدينة الإسكندرية للتنقيب عن الآثار بمنزل عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالاشتراك مع عاطل، مقيم بكفرالشيخ، وآخر حاصل على دبلوم ومقيم بالإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية وأمكن ضبط جميع المتهمين، وبمعاينة المنزل تبين أنه مكون من ثلاثة طوابق ووجود آثار ردم لحفرة بشقة بالطابق الأرضي.



وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار وحال تواجد المبلغ بغيابه بقاع الحفرة على عمق حوالي 12 مترًا، انهالت عليه الأتربة ولم يتمكنوا من إخراجه، وعقب ذلك ردموا الحفرة وتمت تسويتها بالأرض خشية افتضاح أمرهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.