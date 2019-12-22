تقتل زوجها بمساعدة عشيقها.. والطب الشرعي يكشف الجريمة

شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية جريمة قتل بشعة، حيث تخلصت زوجة بمساعدة عشيقها من زوجها، واستولت على أمواله، لكن الطب الشرعي كشف عن أن الوفاة ليست طبيعية، واعترفت الزوجة بجريمتها بعد أن خلى بها العشيق ورفض الزواج منها.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجه والعشيق، واعترفا بجريمتهما ومثلاها أمام فريق من النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص وعمه يشككان في وفاة والد الأول وشقيق الثاني، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر وجود شبهة جنائية.



وبتضييق الخناق على الزوجة وتدعى "أ. أ" اعترفت بأنها وراء الجريمة بمساعدة عشيقها، للاستيلاء على أمواله حيث وضعا المنوم للزوج في الشاي، ثم أجهز العشيق عليه بوضع قطعة قماش مبللة وكتم أنفاسه بمساعدتها، وبعد الجريمة استولي العشيق منها على 200 ألف جنيه وبدأ يبتزها ورفض الزواج منها وارتبط بسيدة أخرى.