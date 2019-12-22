السعودية: انخفاض أصول صناديق الاستثمار إلى 322.7 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وذلك بنسبة 0.1% ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322.7 مليار ريال.



ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب هيئة السوق المالية، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقًا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.



وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.



ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق، حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقًا عامًا)، والتي تشكل 57.5% من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث انخفضت بنسبة ستة بالمئة، لتبلغ 185.4 مليار ريال.



بينما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحًا عاما) بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2019 مقارنةً بالربع الثاني 2019، لتبلغ 137.2 مليار ريال.



وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 337.4 ألف مشترك، منخفضا من 339.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2019.