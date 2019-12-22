حملات رقابية لجهاز حماية المستهلك في المنيا

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنيا حملة مكبرة بالاشتراك مع مجلس مدينة المنيا، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها الطب البيطري والتموين مفتشي الصحة وشرطة المسطحات والبيئة ومباحث التموين، وذلك لضبط الأسواق من خلال تنظيم حملات رقابية لرصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار بهدف حماية وصون حقوق المستهلك.



قال المهندس محمد السيد علي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 54 مخالفة متنوعة، ومنها ضبط منشآت دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وحيازة سلع غذائية غير صالحة وعدم وجود طفايات حريق.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة.



من جانبه، تابع إسماعيل الفحام رئيس المركز، حملات رفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بقرية بني صامت وقرية الشيخ فضل والشوارع الرئيسية والأحياء بشمال وجنوب المدينة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف جعل المدينة واجهة مشرفة أمام زائريها وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.