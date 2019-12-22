القبص على عاطل قتل زوجته بسكين فى منشأة ناصر

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطل قتل زوجته بـ"سكين" بسبب خلافات متكررة بينهما.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد باستقبال مستشفى الشيخ زايد "عائشة. أ. م" 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي عميق بالظهر من الناحية اليسرى.



وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليها قررت وجود خلافات زوجية سابقة بينها وزوجها "سليمان. ر. س" 50 سنة، عاطل، فتركت مسكن الزوجية وحررت المحضر رقم 4375 لسنة 2019م إدارى القسم ضده، وعندما علم الأخير بذلك تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابتها.



وفي وقت لاحق، وردت إشارة من المستشفى ذاته تفيد بوفاة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، وباعداد الأكمة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.