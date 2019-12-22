محاكمة 3 قيادات بـ"سكك حديد مصر" أهدروا 1.7 مليون جنيه

وافق المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.7 مليون جنيه.



تقرير الإتهام شمل كل من "ياسر. م" مدير عام المعامل الكيميائية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"ميرفت. و" مدير عام إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"محمود. م" رئيس قسم بإدارة المعامل.



وأكدت النيابة الإدارية للنقل في القضية رقم 272 لسنة 61 قضائية عليا، أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة قانونًا وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.



وكشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة استغرقوا مدة 43 يومًا للفحص الفني بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يومًا مما ترتب عليه تحميل الهيئة جهة عملهم مبلغ مليون و732 ألف جنيه، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.