ضبط عاطل بـ70 جرام بودرة في الإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "أحمد. ع. م" 17 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار على عملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المخدر، والهاتف المحمول؛ لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.



تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.