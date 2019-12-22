قافلة طبية بحاجر الأقالتة في الأقصر (صور)

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، ونائبيه، ورئيس قرية حاجر الأقالتة، صباح اليوم، سير أعمال القافلة الطبية التي تقيمها مديرية الصحة بمحافظة الأقصر على مدار يومي السبت والأحد 21، 22 من ديسمبر الجاري.



وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أن أهالي القرى يقبلون بكثافة على القوافل الطبية التي تقيمها مديرية الصحة بالأقصر في مختلف التخصصات، وطالب الأهالي رئيس مدينة القرنة بتوافر عيادة للرمد ضمن أعمال القافلة نظرًا لحاجة العديد لتوقيع كشف الرمد.



جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بمتابعة أعمال القوافل الطبية التي تقيمها مديرية الصحة بمراكز المدن، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تليق بأهالي الأقصر.



من الجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم العديد من القوافل الطبية بمراكز المدن والقرى للكشف على كافة الأمراض في تخصصات الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الأنف والأذن، العظام، الأسنان، الباطنة، الجلدية، ويتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.