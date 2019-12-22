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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 16237 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5152 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.

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