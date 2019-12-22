الجيش الباكستاني: الهند تتكبد خسائر فادحة خلال ردنا على انتهاك وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، أن القوات الهندية تكبدت خسائر فادحة وأضرار في مواقعه عندما رد الجيش الباكستاني على انتهاك وقف إطلاق النار عبر خط السيطرة الليلة الماضية.



ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - عن المدير العام لجناح الشؤون الإعلامية في الجيش الباكستاني قوله "انتهاكات الجيش الهندي تستمر على طول خط السيطرة، ويتم الرد من جانبنا بالشكل المناسب؛ ما أسفر عن أضرار لحقت بالمواقع الهندية والخسائر الفادحة للجنود الهنود".



ويمثل خط السيطرة الحدود القانونية التي تقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى شطرين، أحدهما تديره الهند والآخر باكستان.



ووقع الجانبان اتفاقية وقف إطلاق نار على طول الحدود "الفعلية" منذ نوفمبر منذ عام 2003، لكن هذه الاتفاقية شهدت خروقات عدة على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.