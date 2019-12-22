الانتخابات الأوزبكية: 4 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان، إدلاء 4 ملايين ناخب، حتى الساعة الحادية عشر، بالتوقيت المحلي، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية التي انطلقت صباح اليوم، وهم 29.3 % من إجمالي عدد الناخبين.



وكان أكثر من 10 آلاف ألف مركز للاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين.



وتتنافس خمسة أحزاب سياسية على الفوز بمقاعد في البرلمان الأوزبكي، البالغ عددها 150 مقعدا، وهي: حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي، والحزب الديمقراطي الشعبي، وحزب عدالت الديمقراطي الاجتماعي، وحزب النهضة الوطنية الديمقراطي، وحزب أوزبكستان البيئي.