مناقشة "نجيب محفوظ بختم النسر" في بيت السناري.. الأربعاء

ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية ندوة في بيت السناري التابع لقطاع التواصل بالمكتبة، لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ بختم النسر" للكاتب الصحفي طارق الطاهر، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.



يناقش الكتاب الكاتب محمد السيد عيد، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، بالتنسيق مع الأديبين أحمد حلمي، وحسام الدين فاروق.



يتناول الكتاب مسيرة نجيب محفوظ الوظيفية، التي تصل إلى 37 عامًا، وقد حاول المؤلف أن يتلمس خطوات صاحب نوبل فى الوظائف المختلفة التى تولاها، رابطًا بينها وبين إبداعاته، محاولا التوقف عند سماته التى شكلت شخصيته، معتمدًا فى ذلك على قراءة دقيقة لأوراقه فى ملفه الوظيفى الموجود فى المركز القومى للسينما.



ويدور الكتاب فى فصول سبعة، الأول حياة فى أوراق رسمية، الثانى الموظف فى الجامعة المصرية، الثالث فى وزارة الأوقاف، الرابع فى وزارة الثقافة والإرشاد القومى، الخامس الجوائز والتكريمات، السادس أزمات وظيفية، السابع ببليوجرافيا، كما يضم الكتاب ملحقًا يضم الكثير من الوثائق الخاصة بنجيب محفوظ.