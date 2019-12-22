تباين أداء مؤشرات الكويت بالمستهل.. والرئيسي عند أعلى مستوياته

تباينت المؤشرات الكويتية في التعاملات الصباحية لتداولات اليوم الأحد؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول 0.81 % ليصل إلى مستوى 6926.16 وهي أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.



وصعد مؤشر السوق العام 0.56 % ليصل الى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6232.03 نقطة، فيما انخفض الرئيسي 0.08 %.



وخلال الخميس الماضي، أصدر مؤشر إم إس سي أي قراره النهائي بترقية دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشراتها، وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق 2.5 مليار دولار على الأقل إلى السوق بعد الترقية، مرجحًا وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة المتوقعة للبورصة الكويت إلى 4 مليارات دولار.



وسجلت التداولات بالمستهل نحو 14.69 مليون دينار، وزعت على 36.96 مليون سهم، بتنفيذ 1.67 ألف صفقة.



وشهدت التعاملات ارتفاع 8 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.60 %، بينما تراجعت 3 قطاعات بينها النفط والغاز بـ0.39 %.



وتصدر سهم السكب الكويتية قائمة الارتفاعات بنسبة 9.50 %، فيما جاء فيوتشر كيد على رأس التراجعات بـ10 %.



وتصدر زين المرتفع 1.03 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 7.08 مليون سهم، وسيولة بقيمة 4.20 مليون دينار.