ضبط 3 عاطلين يفرضون إتاوات بمواقف السيارات فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على ثلاثة عاطلين فرضوا الإتاوات والسمسرة على السائقين في المواقف.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وممارسى أعمال فرض الإتاوات والسمسرة ومزاولة مهنة سايس.



أسفرت الحملة عن ضبط "خالد. س" 30 سنة، عاطل، حال فرضه الإتاوات والسيطرة أمام منزل كوبري عرابي بشبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته 70 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات، و"سيد. ا. س" 39 سنة، عاطل، حال فرضه الإتاوات والسيطرة أمام كوبري المظلات بشبرا الخيمة بدون وجه حق، وضبط بحوزته 55 جنيهًا من متحصلات عمله الآثم.



كما تم ضبط "إبراهيم. ع. ا" 43 سنة، عاطل، لمزاولته مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات بدون وجه حق حال تواجده بجوار محكمة شبرا الخيمة، وضبط بحوزته 65 جنيهًا من متحصلات عمله الآثم.



تحرر محضر بالواقعة رقم 24087 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.