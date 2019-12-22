طلب إحاطة برلماني عن انتشار أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن الحديث عن انتشار أنفلونزا الخنازير في المدارس ومتاجرة شركات الأدوية بصحة المواطنين.



وأشارت "عطوة" في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أنه كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن انتشار أنفلونزا الخنازير بين طلاب عدد من المدارس وخاصة المدارس الدولية، بما يتطلب توضيح من وزارة الصحة لإجراءاتها في شأن ذلك خاصة مع انتشار الأنفلونزا أيضًا في دول مجاورة بشكل يدعو إلى القلق.



وقالت "عطوة" إن عددًا من أولياء الأمور بالمدارس الدولية في مصر، أكدوا وجود حالات إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وأكدوا تلقيهم خطابات رسمية من إدارة المدرسة تفيد بالواقعة، وأنه تم عزل الطلاب في المنزل، وفرض حالة حظر صحي واللجوء للتطعيم وغلق المدرسة بشكل نهائي في محاولة للسيطرة على الموقف.



وشددت على أن كارثة بحجم هذه لا يصح معها على الإطلاق تكتم إدارات المدارس أو الوزارة في النشر والإعلان عن الحالات عبر منصاتهم الإلكترونية المختلفة، وتحذير المدارس بشأن ذلك وإجراء تحقيق عاجل.



ولفتت أن شركات الأدوية الخاصة في مصر تمارس نوعًا من المتاجرة في صحة المواطنين، خاصة وأنها تبيع أمصال علاج أنفلونزا الخنازير بأسعار مبالغ فيها وتصل إلى 300 جنيه، في حين أن السعر الطبيعي لا يجاوز 65 جنيهًا فقط، وذلك دون تدخل حاسم من وزارة الصحة.