إحالة عاطل سرق 7 دراجات نارية في النزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأحد، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الدراجات النارية.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة النزهة، بأنه أتواجد قوة أمنية بمنطقة شيراتون لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته سلاح أبيض "كتر" أثناء استقلاله دراجة نارية.



وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضاف بسرقة 7 دراجات نارية بذات الأسلوب.



وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائهم، وأضاف بتصرفه في باقي الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "محدد وجارى ضبطه" وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.