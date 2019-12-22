إعادة فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، فتح طريق الكريمات من بوابات بني سويف حتى بوابات المنيا في الاتجاهين، بعد زوال وتلاشي الشبورة المائية التى ظهرت صباح اليوم الأحد، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.



وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.