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عالم

الأمم المتحدة تجبر الكوريين الشماليين على العودة لوطنهم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن المهلة التي حددتها الأمم المتحدة بشأن العمالة الكورية الشمالية في الخارج، ستجبر عشرات الآلاف من العمال الكوريين الشماليين، على العودة إلى وطنهم، وفي المقابل رفض بعض الكوريين القرار، وأعلنوا عزمهم على البقاء في أماكن عمله.

وذكرت الصحيفة أن النظام في كوريا الشمالية، قام على مدى عقود بالبحث عن وظائف لأبنائه في الخارج، من أجل جمع الأموال لمواجهة العقوبات المفروضة عليه من جانب القوى العالمية، وتوفير فرصة نادرة لتعزيز حياة عائلات هؤلاء العاملين في الداخل، ونتيجة لذلك، تم تعيين عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين في أماكن مثل: مصانع الملابس في الصين، ومخيمات قطع الأشجار في روسيا، ومطاعم لتقديم الأكلات الكورية الشمالية في دبي وكمبوديا.

وأضافت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد أن أجل هذه الأمور يجب أن ينتهي اليوم الأحد، عندما تصبح العقوبات سارية المفعول والتي تحظر على الدول استضافة القوى العاملة التي يوجهها نظام الشمال، ويجب إعادة هؤلاء العمال جميعهم، حيث أن حملة الأمم المتحدة ترمي إلى عرقلة التدفق المستمر لإيرادات العمالة إلى الزمرة الحاكمة لنظام كيم جونج أون.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد اقتراح تقدمت به الصين وروسيا؛ لدحر العقوبات المقررة والسماح للعمال بالبقاء، مشيرة إلى أن روسيا تجاهلت الأمم المتحدة، وسمحت للعمال بالبقاء عبر تأشيرات سياحية أو طلابية، وفقًا لما كشفته بيانات الهجرة، كما كشف دبلوماسيون عن أن الشركات الصينية المملوكة للدولة، تواصل توظيف العمال الكوريين الشماليين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أندريه لانكوف، الأستاذ بجامعة كوكمين في سول، قوله: "إن العمل في الخارج هو إحدى الفرص القليلة المتاحة أمام الكوريين الشماليين؛ لتوفير المال والارتقاء بأحوال المجتمع، مما يتيح لهم ما يكفي لبدء أعمال تجارية صغيرة في الوطن".

كما نقلت عن المواطنة الكورية الشمالية "نا مين هي"، البالغة من العمر 28 عامًا، وتعمل في إحدى مصانع الملابس بجزيرة مالطة الواقعة على البحر المتوسط قولها: "إنه عمل شاق، أعمل من الساعة 7 صباحًا حتى 9:30 مساء"، موضحة أن نظام كوريا الشمالية حصل على حوالي 90٪ من أرباحها وترك لها أجرًا بسيطًا يصل إلى حوالي 160 دولارًا تقريبًا في الشهر.

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