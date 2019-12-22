أسترالية تسمي ابنها "أسوان": أعشق كل ما هو مصري

قالت السائحة الأسترالية نتاليا، إنها مصرية الأصل ولكنها عاشت عمرها كله في أستراليا، وبالرغم من ذلك حرصت على زيارة قرية تونس بالفيوم ومشاهدة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قصر قارون، لافتة إلى أنها تحب زيارة سيوة والواحة وأسوان.



وأضافت السائحة الأسترالية، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أنها تحب كل شيء فرعوني وإسلامي، مشيرة إلى أن الفراعنة فهموا الدنيا كلها منذ آلاف السنوات، مؤكدة أن تعامد الشمس على المعبد مميز جدًا.



وأوضحت أن كل مرة يتعجب المصريين من اسم ابنها عند زيارته للمدينة حيث أطلقت عليه اسم "أسوان"، ومن جانبه قال " أسوان" إنه زار المدينة أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية وأعجب بها وأصبحت من أفضل المناطق التي يعشقها في مصر.

