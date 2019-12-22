تأييد حكم غلق قناة "الفراعين"

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقام من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر سابقًا، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بغلق قناة الفراعين.



وطالب الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية عليا، الذي أقامه توفيق عكاشة بإلغاء حكم القضاء الإداري، ووقف قرار غلق قناه الفراعين، مؤكدًا في دعواه أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعلامًا يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة، لذا يطالب بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها فى تنوير المجتمع وتثقيفه.