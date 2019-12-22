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اقتصاد

"هيرميس" و"جي بي أوتو" توقعان اتفاقية شراء حصة الأغلبية في "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس (من خلال شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي) وشركة جي بي أوتو (من خلال شركتها التابعة جي بي كابيتال التابعة في قطاع التمويل غير المصرفي) عن توقيع اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وبمقتضى الصفقة التي تبلغ قيمتها 84.75 مليون جنيه وتنتظر الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، سوف تبلغ ملكية المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال في الشركة المستحوذ عليها 37.5% لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" مملوكة بالكامل لمجموعة "طوكيو مارين" الرائدة عالميًا في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين وأكبر مقدم لخدمات التأمينات العامة في اليابان، حيث تقوم الشركة بخدمة مجموعة واسعة من الأفراد والشركات عن طريق توفير باقة من البرامج والحلول التأمينية المميزة التي تغطي خدمات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وغيرها.

وأشار الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو (المقيدة في البورصة المصرية على AUTO.CA)، أن سوق التأمين في مصر يزخر اليوم بمقومات النمو الواعدة التي تنتظر من يوظفها بالشكل الأمثل لتحقيق التوسعات السريعة ذات المردود الإيجابي والمربح وهو الأساس الداعم لخطط النمو التي تتبناها الشركة في هذا القطاع الواعد بما يعود بالمنفعة المباشرة على جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأعرب غبور عن بالغ اعتزازه بالشراكة الجديدة مع المجموعة المالية هيرميس ومجموعة طوكيو مارين، مشددًا على أنها امتداد طبيعي لسلسلة الشراكات الناجحة والمتنامية في قطاع التمويل غير المصرفي ولا سيما في مجالات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتوريق وكذلك خدمات وأنشطة تأجير أساطيل النقل.

من جانبه، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة (المقيدة في البورصة المصرية على HRHO.CA)، أن سوق التأمين في مصر مازال يحتاج للعمق والتغطية الملائمة لجميع شرائح المجتمع مشيرًا أن معدل مدفوعات التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل نسبة ضئيلة للغاية في الوقت الحالي.

وأشار عوض إلى وجود عدة عوامل ستساهم في إحداث نقلة نوعية بسوق التأمين في مصر وبما يتوائم مع النمو المتوقع في الأسواق الناشئة، ومن بينها تحسن المناخ الاقتصادي واستحداث القواعد التنظيمية التي تركز على تنمية سوق التأمين وكذلك اتساع رقعة الشمول المالي بوتيرة سريعة.

وأوضح عوض أن تلك العوامل المواتية تجعل من الشراكة الجديدة مع جي بي كابيتال ومجموعة طوكيو مارين خطوة مناسبة للحظة الراهنة، خاصة أن الاتفاقية تتوائم مع الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس فاينانس وتتبلور محاورها في توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، التي تشمل حاليًا أنشطة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتمويل العقاري والتوريق وكذلك التمويل الاستهلاكي باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن تقوم الشركتان بموجب الاتفاقية الجديدة بالعمل مع مجموعة طوكيو مارين لتطوير وتعزيز باقة خدمات التأمين التي تطرحها "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" لاستحداث باقات شاملة ومتنوعة من برامج ومنتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي مع العمل أيضًا على ترويج وطرح باقة خدمات التأمين المتكاملة كجزء من العروض والمنتجات التي تقدمها كل من شركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس وشركة جي بي أوتو في قطاع التمويل غير المصرفي.

وتعتزم المجموعة المالية هيرميس وجي بي أوتو توظيف الخبرات والإمكانيات المتضافرة من أجل إحداث نقلة نوعية في مجال التمويل غير المصرفي وكذلك الاستفادة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها كل منهما، علمًا بأن الشركتين وقعتا مع مجموعة طلعت مصطفى اتفاقية شراكة خلال أبريل الماضي ليتم بمقتضاها تأسيس شركة بداية المتخصصة في تقديم خدمات التمويل العقاري لخدمة قطاع متنامٍ من مشتري الوحدات السكنية في مصر.

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