-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وعددها 8 مناطق، وفودا سياحية من مختلف الجنسيات والقارات منها الأوروبية والإفريقية والآسيوية.

حيث استقبلت المناطق الأثرية بالمحافظة وفودًا سياحية ضمت زائرين من 10 دول شملت (ألمانيا – فرنسا – إنجلترا– الصين – اليابان- السويد – الدانمرك – أوكرانيا – أمريكا- البعثة الكندية) زارت الوفود منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة وترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا
وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية فى المنيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

منذ حوالي 13 ساعة

"عودة الإعلام وتغيير 10 حقائب".. عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

منذ حوالي 13 ساعة

صلاح بطل المونديال.. فيرمينو يكتب التتويج الأول لليفربول على حساب فلامنجو

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

بعد قليل.. النطق بالحكم في قضية "شهيد الشهامة"

شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد إجراءها عملية جراحية

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

البحرية الليبية تعلن حالة التأهب: "لن نسمح بأي انتهاك تركي"

التنمية المحلية تستعرض مستجدات تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات

أسامة هيكل يودع زملاءه في البرلمان بعد توليه "وزارة الإعلام"

"أحلام الإمبراطورية انتهت".. مسؤول إماراتي يعنف تركيا في تدوينة قصيرة

منوعات

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

ليدي جاجا: لا أتذكر آخر مرة استحممت فيها

كشكول

"إعداد الموازنة وفقاً لمنظومة البرامج والآداء" دورة تدريبية بـ"تجارة عين شمس"

رئيس جامعة القاهرة يقبل تظلم طالب واقعة "كرة الطائرة" بدار علوم

جامعة هليوبوليس تنفذ أكبر حملة للتبرع بالدم (صور)

بعد اعتماد"التدريب الإلزامي".. عميد طب الأزهر: نقدم خدمات جليلة للإنسانية

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

مناقشة "نجيب محفوظ بختم النسر" في بيت السناري.. الأربعاء

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

الشاعر السماح عبدالله يختتم فعاليات اليوم العالمى للغة العربية

افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى

صفحتنا ع الفيس بوك