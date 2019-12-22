-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جد "شهيد الشهامة": إن لم نرض بالحكم سنطعن عليه (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضي
طباعة
قال الحاج عبدالحميد البنا، جد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، قبل محاكمة محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتلهم حفيده، إنه يثق في القضاء المصري ونزاهته.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "ولكن إن لم نرض بالحكم سوف نطعن عليه".

يذكر أن اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد تمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: "م. ا"، و"ا. ع"، و"م. ا ر" وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.

وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين بقتل ضحية "جريمة تلا" فى المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة شهيد الشهامة: "لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي"

تأجيل الحكم فى قضية "شهيد الشهامة"

تعرف على حقيقة وجود توأم لمحمد راجح قاتل "شهيد الشهامة"

موضوعات متعلقة

منذ يومين

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

منذ حوالي 15 ساعة

تمزق غشاء البكارة.. ننشر تقرير الطب الشرعى لفتاة فرشوط المغتصبة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد إجراءها عملية جراحية

منذ حوالي 5 ساعات

طقس سىء فى أوروبا.. وارتفاع أعداد القتلى

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

بعد قليل.. النطق بالحكم في قضية "شهيد الشهامة"

شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد إجراءها عملية جراحية

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

البحرية الليبية تعلن حالة التأهب: "لن نسمح بأي انتهاك تركي"

التنمية المحلية تستعرض مستجدات تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات

أسامة هيكل يودع زملاءه في البرلمان بعد توليه "وزارة الإعلام"

"أحلام الإمبراطورية انتهت".. مسؤول إماراتي يعنف تركيا في تدوينة قصيرة

منوعات

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

ليدي جاجا: لا أتذكر آخر مرة استحممت فيها

كشكول

"إعداد الموازنة وفقاً لمنظومة البرامج والآداء" دورة تدريبية بـ"تجارة عين شمس"

رئيس جامعة القاهرة يقبل تظلم طالب واقعة "كرة الطائرة" بدار علوم

جامعة هليوبوليس تنفذ أكبر حملة للتبرع بالدم (صور)

بعد اعتماد"التدريب الإلزامي".. عميد طب الأزهر: نقدم خدمات جليلة للإنسانية

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

مناقشة "نجيب محفوظ بختم النسر" في بيت السناري.. الأربعاء

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

الشاعر السماح عبدالله يختتم فعاليات اليوم العالمى للغة العربية

افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى

صفحتنا ع الفيس بوك