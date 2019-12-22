جد "شهيد الشهامة": إن لم نرض بالحكم سنطعن عليه (فيديو)

قال الحاج عبدالحميد البنا، جد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، قبل محاكمة محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتلهم حفيده، إنه يثق في القضاء المصري ونزاهته.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "ولكن إن لم نرض بالحكم سوف نطعن عليه".



يذكر أن اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد تمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: "م. ا"، و"ا. ع"، و"م. ا ر" وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.



وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.