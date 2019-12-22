نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

تنظم وزارة الثقافة وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية والخاصة، سلسلة ندوات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، ومنها:



ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، برئاسة أليكسي تيفانيان، ندوة بعنوان"ملامح من كنوز الارميتاج"، وذلك بمناسبة مرور 255 عاما على تأسيس متحف الارميتاج، بمسرح تشايكوفسكي في المركز الثقافي الروسي بالدقى.



ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان: "الإبداع الأدبي في مواجهة التطرف الفكري.. الإسكندرية نموذجا".



كما يستضيف بيت السحيمي، الأحد من كل أسبوع، عرض فرقة النيل للآلات الشعبية، في السابعة والنصف مساءً.



وينظم قصر الأمير طاز، الأحد من كل أسبوع، ورشة تعليم العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات حتى 18 سنة في الثانية عشر ظهرا.



ينظم مركز الخزف والحرف التقليدية، المعرض الدائم لمنتجات الحرف مبادرة صنايعية مصر للتدريب على حرف "الخزف، النحاس، الخيامية، الصدف، الحلى التراثية، القشرة" من الثالثة حتى السادسة عصرا.



وضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية "التجربة الأولى"، يستقبل مسرح النهار الديودراما المسرحية "فتاة الأقنعة" للمخرج محمد عبد الوارث، في الثامنة مساء.



فيما تنظم مكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول "مسئولية الحديث في الشأن العام".



ويستعد "التحرير لاونج جوته" لإطلاق المسابقة الجديدة لنادي مناظرات مصر كجزء من برنامج النادى الذى بدأ العام الماضى، وتعقد المسابقة خلال أيام "الأحد 22، الاثنين 23، الثلاثاء 24" من ديسمبر الجارى، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.



وتستقبل دار الأوبرا المصرية، حفلا لمركز تنمية المواهب في تمام الثامنة مساءً، على المسرح الصغير.



كما تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، في تمام الثامنة مساءً على المسرح الكبير.



ويحيي الفنان فخر لقمان، حفلا غنائيا في ساقية عبد المنعم الصاوي، اليوم، في قاعة الحكمة.





