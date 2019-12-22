الوطنية للنفط الليبي تؤكد تعرض مكاتبها لإطلاق النار في طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وشركة "البريقة" لتسويق النفط، إصابة مستودع خزانات النفط بطريق المطار، في طرابلس، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وذلك جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.



وقال مكتب الإعلام بالمؤسسة، في تصريح صحفي، نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "إن مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة في المستودع أصيب بعيارات نارية، صباح أمس السبت، أثناء تواجد بعض الموظفين في المكاتب، إلا أنهم تمكنوا من إخلائها دون التعرض لأي إصابات".



وأدانت المؤسسة هذا العمل، وطمأنت سكان طرابلس بشأن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات، مؤكدة عدم تأثرها.



وأضافت المؤسسة: "رغم التحذيرات المتكررة من قبل المؤسسة وشركة "البريقة" التي جاء آخرها يوم السبت الماضي، بعد إصابة خزان الديزل في المستودع من الآثار الكارثية، في حال عدم الابتعاد عن المستودعات، استمر القتال في المنطقة، دون أي اعتبار للخطر على حياة العاملين في المستودع أو على الأضرار التي تصيب ممتلكات الشعب الليبي".



وتتواصل في محيط طرابلس معارك بين قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين القوات الداعمة لحكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.