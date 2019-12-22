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عالم

رئيس كوت ديفوار: عملة دول غرب أفريقيا في حاجة للإصلاح

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
رئيس كوت ديفوار الحسن
رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا
وكالات
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قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا إنه سوف يتم إصلاح عملة الفرنك، التي تتعامل بها دول غرب أفريقيا، والمدعومة من فرنسا، كما سوف يتم تغيير اسمها إلى " إيكو"، في خطوة وصفها بـ"التاريخية".

ويشار إلى أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة، سوف تسحب مشاركتها في لجان العملة المشتركة لغرب أفريقيا.

وأضاف "واتارا" في مؤتمر صحفي في أبيدجان، وبجانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإصلاحات الواسعة تتعلق بدول الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب أفريقيا "أويموا".

يذكر أن الدول التي تستخدم عملة "الفرنك" الموحدة هي كوت ديفوار، وبنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوجو، وترتبط قيمة عملة الفرنك باليورو، ولا توجد خطط لتغيير ذلك.

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