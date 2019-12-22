جوستري تطلق تطبيقا لحظر الإعلانات وبرامج تتبع مستخدمي الإنترنت

أطلقت شركة البرمجيات الأمريكية "جوستري" تطبيقا جديدا لمنع ظهور الإعلانات وبرامج التتبع التي تعمل مع برامج تصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي.



كان جيرمي تيلمان رئيس شركة جوستري التي اشترتها شركة تطوير تطبيقات تصفح الإنترنت كليك زد عام 2017 إن التطبيق الجديد "ميدنايت" لمنع الإعلانات وتطبيقات التتبع، لأن برامج الكمبيوتر المكتبي وبخاصة برامج البريد الإلكتروني بدأت تستخدم "نفس تقنيات التتبع عبر الإنترنت خارج برنامج تصفح الإنترنت.



وذكرت جوستري أن تطبيق ميدنايت سيمنع الإعلانات وبرامج التتبع في مواقع البريد الإلكتروني مثل مايكروسوفت أوت لوك ومواقع الترفيه مثل سبوتفاي وغيرها، بما في ذلك برامج تصفح الإنترنت التي لا تدعم امتداد جوستري.



كما يتيح التطبيق للمستخدم معرفة الجهة التي تحاول تتبع حركة المستخدم على الإنترنت ويحدد التطبيقات التي تم حظرها.



كما يتيح تطبيق ميدنايت للمستخدم إنشاء شبكته الافتراضية الخاصة (في.بي.إن) حتى يتمكن من تشفير أنشطته ويخفي هويته على الإنترنت.



وقال تيلمان إن الكثيرين من مستخدمي جوستري يستخدمون بالفعل شبكة افتراضية خاصة، ولكن من الأفضل استخدام الخاصية التي يتيحها ميدنايت لأننا "نريد إقامة نظام متكامل" للمستخدم.



يذكر أن جوستري تتيح استخدام ميدنايت لمدة أسبوع مجانا على سبيل التجربة وبعد ذلك سيكون على المستخدم دفع رسم قدره 14 دولارا شهريا.