افتتاح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الرمد في بورسعيد

أعلن الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، عن أنه تم افتتاح مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.



وأشار مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الرمد التخصصي شملت الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث تم إضافة 12 سرير للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى، طبقًا لمعايير الجودة العالمية.



ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتي الآن 7 مستشفيات، وحوالي 28 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل حوالي 549 ألف مواطن من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.



كما انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، التي تضم محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.