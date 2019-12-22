-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الرمد في بورسعيد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
طباعة
أعلن الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، عن أنه تم افتتاح مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.

وأشار مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، إلى أن المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الرمد التخصصي شملت الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث تم إضافة 12 سرير للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى، طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتي الآن 7 مستشفيات، وحوالي 28 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل حوالي 549 ألف مواطن من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.

كما انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، التي تضم محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

منذ حوالي 13 ساعة

"البيئة" تكشف معلومات جديدة عن "أصوات الحوت المرعبة"

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح بطل المونديال.. فيرمينو يكتب التتويج الأول لليفربول على حساب فلامنجو

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

طقس سىء فى أوروبا.. وارتفاع أعداد القتلى

شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد إجراءها عملية جراحية

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

إجراءات أمنية مشددة قبل الحكم في قضية شهيد الشهامة

الآلاف يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون رع في الكرنك

أحمد موسى : حماس قتلت القضية الفلسطينية ومصر لن تنسى أفعالها فى 2011

استعراض الرئيس لتنفيذ الأدنى للأجور واجتماعات سد النهضة.. حديث صحف الأحد

منوعات

ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

كشكول

اليوم.. "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع" ندوة بجامعة القاهرة

رئيس منطقة الإسكندرية يفتتح تدريب شيوخ المعاهد بمركز الخدمة والنشاط بميامي

مراجعات الأزهر.. اللغة العربية الورقة الأولى للشهادة الإعدادية

5 توصيات بالخطة المستقبلية لمجلس أمناء الوادي الجديد

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

الشاعر السماح عبدالله يختتم فعاليات اليوم العالمى للغة العربية

افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى

اليوم.. الإبداع الأدبى فى مواجهة التطرف الفكرى بمركز الحرية

صدور رواية "ميميد الناحل" للكاتب ياشار كمال

صفحتنا ع الفيس بوك