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عالم

ترامب يدعو جونسون لزيارة البيت الأبيض في العام الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
ترامب وجونسون
ترامب وجونسون
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض في العام الجديد.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن ترامب وجه الدعوة لجونسون عقب فوز رئيس الوزراء بالانتخابات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت أن المناقشات الرسمية بشأن الموعد المحدد لزيارة جونسون لم تتم بعد.

ونقل التقرير عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله "بعض التواريخ المحتملة تشير إلى منتصف يناير لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد رسمي. من الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في عقد الاجتماع في مطلع العام الجديد".

وذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي أن جونسون متردد في القيام بتلك الزيارة قبل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ويفضل أن يقوم بها بعد تغيير وزاري في فبراير حيث من المتوقع أن يعين مايكل جوف الوزير المسؤول عن استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي ليصبح مفاوضه التجاري الجديد.

وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب سيتيح له اصطحاب جوف في الزيارة قبل محادثات عن التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لما بعد الخروج من التكتل.

ومع تأهب بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، اتفق جونسون وترامب في اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي على السعي لإبرام اتفاق تجارة حرة "طموح" بين البلدين.

وبعد فوز جونسون الكاسح في الانتخابات الأخيرة، قال ترامب إن بلاده وبريطانيا لديهما الحرية الآن لإبرام اتفاق تجارة "ضخم" جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر هذا الشهر "يمكن لهذا الاتفاق أن يكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي".

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