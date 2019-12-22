اللجنة المركزية: الانتخابات الأوزبكية تتم وفقا للمعايير الدولية

قال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الأوزبكية ميرضيا أولوج بك عبد السلاموف، إن الانتخابات التشريعية بالبلاد تتم وفقا للمعايير الدولية للديمقراطية من الشفافية والنزاهة والانفتاح، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم فتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع مراكز الاقتراع في الداخل والخارج لمراقبة الانتخابات بالاضافة إلى وجود 825 مراقبا دوليا، و7 آلاف مراقب محلي و283 صحفيا محليا وأجنبيا.



وأضاف رئيس اللجنة - فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد - أن هذه الانتخابات التشريعية الأوزبكية تعد يوما تاريخيا للبلاد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، بالاضافة إلى 55 مركزا للاقتراع في دول أجنبية أمام 20 مليون ناخب أوزبكي يحق لهم التصويت بما يمثل 98 % من إجمالي الناخبين،بالإضافة إلى 970ر1 مليون ناخب خارج البلاد، ولم ترصد حتى الآن أية مخالفة أو انتهاك.



وأفاد بأن اللجنة المركزية لم ترصد من 20 سبتمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري أي انتهاكات في العملية الانتخابية، موضحا أنه تم لأول مرة وضع 120 كاميرا في مراكز الاقتراع بجانب وضع شاشة مراقبة في المقر الرئيسي للجنة لمراقبة سير العملية الانتخابية، فضلا عن بعض الوسائل التي تستخدم لأول مرة للتحقق من شخصية الناخب والتي من المتوقع استمرار استخدامها في المستقبل.



وكان قد تقدم 750 مرشحا من 5 أحزاب رئيسية للمنافسة على مقاعد البرلمان واعتذر 6 مرشحين منهم على استكمال المنافسة وهذا يعني منافسة 744 مرشحا في هذه الانتخابات.