بعد قليل.. النطق بالحكم في قضية "شهيد الشهامة"

تبدأ محكمة جنايات الطفل بمحكمة شبين الكلية، بعد قليل، نظر وقائع جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" المتهم فيها محمد أشرف راجح، والمتهمين الثلاثة بقتل محمود محمد البنا.



يذكر أن اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد تمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: ”م. ا“، و”ا. ع“، و”م. ا ر“ وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.



وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بشهيد الشهامة، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.