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الصحة

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
جريدة الدستور
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أفاد باحثون بأن زيادة حجم الجسم المتوسط من الناس على الأرض بالإضافة إلى تزايد عدد سكان العالم قد يزيد من تحدي محاولات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان.

وأظهرت الدراسة - التي نشرت في مجلة (البدانة) - أن السمنة ترتبط بنسبة تقارب 20 % من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

وقال باحث الدراسة فايدون ماجكوس من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك "يشير تحليلنا إلى أنه بالإضافة إلى التأثيرات المفيدة على معدلات الإصابة بالوفيات والرعاية الصحية، يمكن أن تؤثر إدارة السمنة بشكل إيجابي على البيئة أيضًا".. وشدد على أن هذا له انعكاسات مهمة على جميع المشاركين في إدارة السمنة".

وفقا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم إنتاج ثاني أكسيد الكربون أكبر من التمثيل الغذائي المؤكسد من الأفراد ذوي الوزن الطبيعي.. وتتطلب المحافظة على أوزان أكبر للجسم إنتاج المزيد من الطعام والمشروبات ونقلها إلى المستهلكين. وبالمثل يرتبط نقل الأشخاص الأكثر ثقلًا بزيادة استهلاك الوقود الأحفوري؛ وهذا يؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإضافية المتعلقة بإنتاج الأغذية وعمليات النقل.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن السمنة تسهم في 700 ميجا طن إضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام أو حوالي 1.6 % من جميع الانبعاثات التي من صنع الإنسان.

ولتقييم تأثير السمنة على البيئة، استخدم الباحثون التعاريف القياسية للسمنة ( مؤشر كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30 كجم م 2) والوزن الطبيعي (مؤشر كتلة الجسم أقل من 25).. تم إجراء حسابات للانبعاثات الإضافية لغازات الدفيئة ( ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز) من زيادة الأيض المؤكسد وزيادة إنتاج الأغذية واستهلاكها والوقود الزائد المستخدم لنقل وزن الجسم الأكبر للأشخاص المصابين بالسمنة.. بالمقارنة مع الفرد ذي الوزن الطبيعي.

ووجد الباحثون أن الشخص المصاب بالسمنة ينتج 81 كيلوجرامًا في السنة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن زيادة الأيض، و593 كجم إضافية في السنة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من زيادة استهلاك الطعام والشراب و476 إضافية كجم سنة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والنقل الجوي.

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