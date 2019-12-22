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الصحة

الحشيش يغيّر بنية القلب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
جريدة الدستور
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أفادت دراسة طبية جديدة بأن تعاطى الحشيش يعمل على تغيير بنية القلب، حيث يؤدي إلى تضخم البطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية للقلب.

وقال الباحثون البريطانيون إن متعاطي الحشيش - بصورة منتظمة - تظهر عليه أيضًا علامات مبكرة على ضعف وظائف القلب، تقاس بكيفية تشوه ألياف عضلة القلب أثناء الإنكماش.. لكن يبدو أن القلب يتعافى من حيث الحجم والوظيفة بمجرد توقف الشخص عن تعاطى الحشيش.
وقالت الدكتورة "ماري آن ماكلولين"، أخصائية القلب في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك إن "أولئك الذين يتعاطون الحشيش بانتظام لديهم تضخم في القلب، لكن عندما رأوا أن المريض توقف يبدو أن الوظيفة قد تحسنت".

وقالت الدكتورة مارثا غولاتي، رئيسة تحرير موقع (ويب لتعليم المرضى) التابع للكلية الأمريكية لأمراض القلب إن النتائج تثير قلقًا بشأن تأثير الناس الحشيش على القلب.

وأضافت بقولها "لا نعرف الكثير عن تعاطي القنب وتأثيره على القلب، ولكن أحد الأشياء التي نعرفها هي أنه عندما يتعاطى الأشخاص الحشيش، خاصة إذا كانوا يدخنونها، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يرتفعان، موضحة يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر".

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