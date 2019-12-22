ضبط 4 أشخاص يلعبون القمار في الشارع

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط 4 أشخاص أثناء لعبهم القمار بالغردقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة المختصة.



تلقي العميد محمد دردير، مدير المباجث الجنائية بمديرية أمن البحرالاحمر، إخطارًا من العقيد أحمد شلبي مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد بضبط المدعو "محمد. م. ع"، ومقيم في دائرة قسم ثان الغردقة، والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا آخرهم القضية رقم 11878 لسنة 2019 جنح ثان الغردقة، والمدعو "محمد. م.م" ومقيم في قنا وسبق اتهامه في القضية رقم 11878 لسنة 2019 جنح ثان الغردقة "لعب قمار"، والمدعو "نجار. ع. غ" ومقيم في دائرة قسم ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا آخرهم القضية رقم 11878 لسنة 2019 جنح ثان الغردقة "لعب قمار"، والمدعو "سيد. س. ا"، ومقيم في الملاحة التابعة لقسم ثان الغردقة.



كان بحوزة المتهمين، مبلغ مالي، أثناء تواجدهم بدائرة القسم، وذلك حال قيامهم بلعب القمار في أحد الشوارع الجانبية.



بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بلعب القمار، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة لعب القمار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم "162142019" جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.