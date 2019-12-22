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بالصور.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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في مشهد مهيب، يبرهن على مدى براعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة المعمارية، ألتف المئات من السائحين من شتى أنحاء العالم، اليوم الأحد، حول مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، لمشاهدة تعامد الشمس عليه، وذلك بالتزامن مع بدء الانقلاب الشتوي، تلك الظاهرة الفلكية الفريدة والتي تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية لها من مستوى خط الأستواء.

وفي هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إن ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تحدث يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس في ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها، حيث تنعكس أشعة الشمس على تمثال الإله "آمون وزوجته الإلهة موت" اللذان يحتضن أحدهما الآخر في وضع الجلوس والمتجهان بوجههما نحو الشرق وتدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التي كان يقف فوقها في الأصل تمثال الإله آمون رع رب الكرنك.

وأضاف "غريب" في تصريح لـ"الدستور" أن المصريين القدماء كانوا على دراية تامة بمعلومة الفلك والهندسة المعمارية، ولذلك فإنهم قاموا بتطويع معرفتهم بتلك العلوم، واستخدامها في أعراض ودلالات دينية.

وأوضح أن الظاهرة اكتشفتها البعثة الفرنسية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار بالكرنك، والتي تكشف عن عبقرية المصري القديم والتي تجلت في ربط العمارة بالفلك عند تشييد هذا المعبد الضخم، حيث قام بتصميم المحور الرئيسي، للمعبد الذي يمتد غرب - شرق يستقبل شروق الشمس في بداية الانقلاب الشتوي، وتعامدها على معبد الكرنك تعامدا كليا عند شروق صباح يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يتطابق أيضًا مع مولد الرمز الفرعوني "رع الكبير"، وهذا يعني أن المصريين القدماء كانوا على دراية بحركة الأرض حول الشمس، أو حركة الشمس الظاهرية حول الأرض في الدائرة الكسوفية، كما أدركوا أن مدار الأرض بيضاوي وليس دائري،وأن قرص الشمس يكون أكبر في الشتاء من بقية فصول السنة.

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