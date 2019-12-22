الإحصاء: عدد سكان مصر الآن 99.774 مليون نسمة

كشفت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 99.774 مليون نسمة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من السكان بنحو 9.9 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.061 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية بعدد 7.5 مليون نسمة.



بينما تذيلت محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، محافظة جنوب سيناء بعدد 108.1 ألف نسمة، محافظة الوادي الجديد 253.3 ألف نسمة، البحر الأحمر 380.9 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، محافظة مطروح 475.1 ألف نسمة.



أما عن محافظات الصعيد، جاءت المنيا في الصدارة من حيث عدد السكان البالغ 5.8 مليون نسمة، يليها أسيوط بعدد 4.6 مليون نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.3 مليون نسمة، الفيوم بعدد 3.8 مليون نسمة، قنا وبني سويف 3.3 مليون نسمة لكلًا منهما، أسوان بعدد 1.5 مليون نسمة، والأقصر بعدد 1.3 مليون نسمة.