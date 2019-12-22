الإحصاء: 22% تراجعًا فى فاتورة استيراد الوقود الأمريكى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الوقود ومشتقاته من الولايات المتحدة الأمريكية سجل تراجعًا في حدود 20% خلال عام، بعد أن تراجعت قيمته لـ 434.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقابل 543.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 108.3 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من منتجات الحديد والصلب الأمريكية تراجعت هي الأخرى إلي 152.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 209.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 27.4%.



وكانت جملة واردات مصر من أمريكا قد هبطت إلي حدود 3.8 مليار دولار لتأتي في المرتبة الثالثة بين أكبر الأسواق المصدرة لمصر، خلفًا للصين والسعودية خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة تراجع بلغت 4.8% خلال عام.