كواليس مفاوضات النواب والتنظيم والإدارة لحل أزمات الموظفين

شهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة ومخاطبات بين عدد من أعضاء مجلس النواب ومسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل الوساطة لحل أزمات موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي امتدت لأزمة التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وتثبيت المؤقتين بما في ذلك موظفي الصناديق الخاصة.



واحتلت أزمة تثبيت المؤقتين موقع الصدارة في المكاتبات الرسمية بين النواب والجهاز، بضغوط من الموظفين الذين لم يجدوا سوى أعضاء دوائرهم الانتخابية أملًا في حل أزمتهم، إذ حصلت النائبة نشوى الديب على موافقة رئيس جهاز التنظيم والإدارة بشأن طلب تثبيت 2500 إداري بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.



وجاء في خطاب الجهاز ردًا على الالتماس المقدم من النائبة، أنه بدراسة الموضوع بالجهاز تمت الموافقة على تثبيت 3212 إداريا مؤقت على بند 11 وظائف دائمة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ومن بينهم 21 مؤقتا والصادر لهم أحكام قضائية، في حين تم إرجاء النظر في دراسة تثبيت 17 متعاقدا وتمت مخاطبة المديرية لموافاة الجهاز ببعض البيانات اللازمة لاستكمال دراسة حالاتهم، واستبعاد 20 متعاقدا بسبب فسخ التعاقد والانقطاع، كما وافق التنظيم والإدارة على التماس النائب محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب، بشأن طلب تثبيت 2465 إداريا بذات المحافظة.



كما وافق جهاز التنظيم والإدارة، علي التماس النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بشأن طلب تثبيت بعض العاملين المتعاقدين علي بند 310 مكافآت تدريس وذلك بموازنة مديرية التربية والتعليم بالمنيا.



وفي سياق متصل، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستة اجتماعات بدءًا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديل مواد التسويات للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بقانون الخدمة المدنية، وكذلك مناقشة معاناة الموظفين في حالة طلب النقل من محافظة إلى أخرى وتراجع دور جهاز التنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة، وعدم توفير وزارة القوى العاملة فرص عمل للشباب حتى الآن وتحديدًا لذوي الاحتياجات الخاصة.