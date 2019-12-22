ترامب وآبى يناقشان التطورات الأخيرة المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي أمس السبت مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية، وإيران.





وقال جود ديري، المتحدث باسم البيت الأبيض: "وافق الرئيسان ترامب وآبي على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق خاصة في ضوء التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، بحسب "رويترز".





جاء الاتصال بعدما قالت كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



