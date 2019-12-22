التخطيط: زيادة الإنتاج السمكى لـ 3 مليون طن بحلول 2022

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من 2.2 مليون طن حاليًا إلي نحو 3 مليون بنهاية عام 2021-2022، بحيث يرتفع الإنتاج من نهر النيل بنسبة 7% سنويًا، ومن البحيرات 13% ومن الاستزراع البحري 20%.



وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن برامج العمل لزيادة الإنتاج السمكي تتضمن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وعلي رأسها: مشروع الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ، ومشروعات الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة والمنخفضات الحوضية والأحواض الترابية بالساحل الشمالي الغربي، ومنها أيضًا إقامة مزارع سمكية مكثفة بأم شيحان، وإنشاء 140 قفصًا بحريًا بشمال سيناء، فضلًا عن إنشاء نموذج للمزارع السمكية التكاملية بسيناء على مياه الآبار.