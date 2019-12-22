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مصر

مصر تخفض صادراتها من المواد الخام لـ 8.2%.. الخضراوات والرخام أبرزها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر قلصت صادراتها من المواد الخام في حدود ربع مليار دولار خلال عام، حيث تراجع صادرات المواد الخام إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقابل 2.079 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 238 مليون دولار خلال عام، لتمثل 8.2% من جملة الصادرات المصرية بدلًا من 9.6%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من الرخام تراجعت إلى 5.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 17.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.6 مليون دولار.

كما تراجعت صادرات الرمال إلى 19.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 26.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 6.5 مليون دولار خلال عام، والخضراوات من 26 مليون دولار لـ 23.2 مليون دولار، والبرتقال من 575.6 مليون دولار لـ 193.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما ارتفعت صادرات نباتات وجذور الطب والعطارة إلى 86.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 84.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت الصادرات من كتان ارتفاعًا إلى 15.9 مليون دولار، مقابل 12.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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