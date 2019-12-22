اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية أحداث ميدان الشهداء

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.



وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة فى وقت سابق بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.



وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.