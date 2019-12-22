فى هذا الموعد.. توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

يبحث البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها بنسبة 1%.





وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قد قررت في اجتماعهـا الماضي المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي 1% ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.





ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.