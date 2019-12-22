بالصور.. تفاصيل حفل عمرو دياب فى مهرجان "ميدل بيست" بالسعودية

تألق المطرب عمرو دياب، في حفل ختام مهرجان "ميدل بيست"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.واشعل "الهضبة" المسرح مع تقديمه الأغاني المختلفة وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي والعديد من الفنانين الذين حرصوا على حضور الحفل.وخلال الحفل قدم عمرو دياب ثلاث أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي "Re3hab" من بينها أغنيته "يوم تلات" التي أصدرها مرخرًا وحققت نجاحا كبيرا، ولكن قدمها بتوزيع جديد؛ يكشف عنه لأول مرة خلال هذا الحفل.وحضر الحفل نخبة من النجوم المصريين من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.