-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهدى عياشى يتوج بلقب أحلى صوت عربي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
جريدة الدستور
طباعة
توج التونسي مهدي عياشي، ليل السبت الأحد، بلقب أحلى صوت في العالم العربي ضمن برنامج (ذا فويس - أحلى صوت) لاكتشاف المواهب.

وتمكن البرنامج من إحداث جدار صوت فني في بيروت يكسر غضبا ونيران احتجاجات تلف العاصمة اللبنانية، واختار الجمهور عياشي ضمن 3 متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم.بي.سي" التلفزيونية.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني، الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية، وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتنيوم ريكوردز السعودية.

وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة، وقال علامة لرويترز: "نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل. نحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة".

وقال علامة: "لا شك أن مهدي صوت ثابت جدا ومتمكن ويعرف تماما كيف يستعمل صوته في الأماكن الصح وعنده خامة صوت حلوة مطواعة تخوله الغناء بالألوان التراثية والطريبة، يعرف كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء وهو يستحق أن يكون ذا فويس".

وأضاف بعد إعلان النتيجة أن رهانه على عياشي لم يكن من فراغ، موضحا "آمنت بهذا الصوت الدافئ اللاعب على سلم موسيقي بتقنية عالية كمن يلاعب ريشة، فهو فنان يتمتع بأحاسيس عابرة للروح، يتمايل مع ألوان النوتة شرقا وغربا. مهدي طار بنا اليوم، وأطاح بكل الرهانات الأخرى".

وتبارى عياشي مع 3 متسابقين آخرين هم المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن فريق الفنان المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعا متنوعا.

ومن فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وصلت المتبارية المصرية إيمان عبد الغني التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.

وقدم كل من المتسابقين الأربعة أغنيتين منفصلتين قبل انتهاء التصويت وإعلان النتيجة، وقدم المتسابقون الأربعة أغنية مشتركة قبل إعلان النتيجة وهي (حب الأيام) من كلمات المصري أحمد راؤول وألحان وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي.

وشهدت الحلقة الختامية من برنامج أحلى صوت تقديم أغنيات جديدة لنجوم البرنامج فغنت سميرة سعيد (هو ليلا)، وقدمت أحلام أغنية جديدة بعنوان (أنا مدري عن الناس)، واختار الفنان راغب علامة أغنية خليجية لجمهوره بعنوان (كان غيرك أشطر)، وغنى الفنان محمد حماقي (يا ستار).

وغنى عياشي في الحفلة النهائية أغنية مدرسة الحب للفنان العراقي كاظم الساهر وأخرى من التراث التونسي تحمل عنوان (عرضوني).

وحمل عياشي على المسرح العلم التونسي شاكرا جمهورا صوّت له إلكترونيا على مدى أسبوع كامل من تاريخ بدء الحلقة النهائية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مصرع شاب وإصابة والدته وشقيقته بسبب وجبة فاسدة فى أكتوبر

منذ ساعة و 17 دقيقة

الجيش الليبى يحتجز سفينة يقودها طاقم تركى

منذ حوالي 8 ساعات

تمزق غشاء البكارة.. ننشر تقرير الطب الشرعى لفتاة فرشوط المغتصبة

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

الجيش الليبى يحتجز سفينة يقودها طاقم تركى

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

دراسة: امتلاك كلب في الطفولة يخفض من خطر الإصابة بالفصام

التهابات الدم مقياس مبكر لخطر الخرف والزهايمر

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

ملتحفا بعلم مصر.. صلاح يبهر العالم من قلب العاصمة القطرية الدوحة

بالأسماء.. "الرئيس نيوز" يكشف ملامح التعديل الوزاري قبل إعلانه بساعات

الجيش الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة سواحل درنة

يتضمن 10 حقائب.. مصادر إعلامية: تعديل وزاري خلال ساعات

منوعات

ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

كشكول

رئيس منطقة الإسكندرية يفتتح تدريب شيوخ المعاهد بمركز الخدمة والنشاط بميامي

مراجعات الأزهر.. اللغة العربية الورقة الأولى للشهادة الإعدادية

5 توصيات بالخطة المستقبلية لمجلس أمناء الوادي الجديد

المنوفية الأزهرية تكرم الأول على المنطقة فى حفظ القرأن الكريم

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

الشاعر السماح عبدالله يختتم فعاليات اليوم العالمى للغة العربية

افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى

اليوم.. الإبداع الأدبى فى مواجهة التطرف الفكرى بمركز الحرية

صدور رواية "ميميد الناحل" للكاتب ياشار كمال

صفحتنا ع الفيس بوك