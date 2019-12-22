الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02- 21

نويبع 16 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 25

أبورماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25