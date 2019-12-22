أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019
تعتبر أسعار الذهب من أكثر الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المصريين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج.
وترصد "الدستور" عبر السطور التالية، متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 22/12/2019، وذلك بمحلات الصاغة وأسواق المال.
أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون
مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه
المصري
عيار 24: 751 إلى 753 جنيهًا
عيار 22: 688 إلى 690 جنيهًا
عيار 21: 657 إلى 659 جنيهًا
عيار 18: 563 إلى 565 جنيهًا
عيار 14: 438 إلى 439 جنيهًا
عيار 12: 375 إلى 377 جنيهًا
الأونصة: 23352 إلى 23423 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5,256 إلى 5,272 جنيه
كيلو الذهب: 750,857
إلى 753,143 جنيه
ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه
المصري
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 762.95 جنيه
عيار 22:
699.38 جنيه
عيار 21:
667.60 جنيه
عيار 18: 572.22 جنيه
عيار 14: 445.06 جنيه
عيار 12: 381.48 جنيه
عيار 9: 286.11 جنيه
أوقية الذهب: 23,728 جنيه
جنيه الذهب: 5,341
جنيه
كيلو الذهب: 762,952 جنيه