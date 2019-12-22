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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:37 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي محمد
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تعتبر أسعار الذهب من أكثر الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المصريين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج.

وترصد "الدستور" عبر السطور التالية، متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 22/12/2019، وذلك بمحلات الصاغة وأسواق المال.

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة:  السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 751 إلى 753 جنيهًا

عيار 22: 688 إلى 690 جنيهًا

عيار 21: 657 إلى 659 جنيهًا

عيار 18: 563 إلى 565 جنيهًا

عيار 14: 438 إلى 439 جنيهًا

عيار 12: 375 إلى 377 جنيهًا

الأونصة: 23352 إلى 23423 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5,256 إلى 5,272 جنيه

كيلو الذهب:   750,857 إلى 753,143 جنيه

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة: السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 762.95 جنيه   

عيار 22:  699.38 جنيه

عيار 21:  667.60 جنيه

عيار 18: 572.22 جنيه 

عيار 14: 445.06 جنيه 

عيار 12: 381.48 جنيه 

عيار 9: 286.11 جنيه   

أوقية الذهب: 23,728 جنيه       

جنيه الذهب: 5,341 جنيه  

كيلو الذهب: 762,952 جنيه

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